Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.
“У пункті пропуску “Жуляни” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” прийняли рішення про заборону в’їзду в Україну російському акторові і телеведучому”, – сказано в ньому.
Зазначено, що росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи дозвіл на проживання в нашій країні.
Прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним тимчасово окупованого Криму.
“Сьогодні іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію, залишав Україну рейсом “Київ – Варшава”. Після оформлення його на виліт прикордонники на 3 роки заборонили порушнику в’їзд на територію України відповідно до вимог статті 13 закону “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, – йдеться у повідомленні.
Також Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби з ініціативою анулювати іноземцю-порушнику посвідку на тимчасове проживання в Україні.
За даними ЗМІ, мова йде про актора Оскара Кучеру.
- Прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській акторці, вона намагалася перетнути кордон через пункт пропуску “Паланка – Маяки – Удобне”.