Відомому російському актору і телеведучому Оскару Кучері заборонили в'їзд до України терміном на три роки.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

“У пункті пропуску “Жуляни” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” прийняли рішення про заборону в’їзду в Україну російському акторові і телеведучому”, – сказано в ньому.

Зазначено, що росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи дозвіл на проживання в нашій країні.

Прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним тимчасово окупованого Криму.

“Сьогодні іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію, залишав Україну рейсом “Київ – Варшава”. Після оформлення його на виліт прикордонники на 3 роки заборонили порушнику в’їзд на територію України відповідно до вимог статті 13 закону “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, – йдеться у повідомленні.

Також Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби з ініціативою анулювати іноземцю-порушнику посвідку на тимчасове проживання в Україні.

За даними ЗМІ, мова йде про актора Оскара Кучеру.