Про це повідомляється на сайті МЗС Білорусі.

“У зв’язку з введеними Європейським Союзом безпрецедентними обмежувальними заходами щодо Білорусі сьогодні в міністерство закордонних справ був викликаний голова Представництва ЄС у Республіці Білорусь Дірк Шубель. Під час зустрічі послу Європейського Союзу була заявлена ​​тверда позиція білоруської сторони про абсолютну неприйнятність застосування санкцій як інструменту тиску на суверенну і незалежну державу. Дипломату доведена інформація про конкретні кроки в рамках вимушеного реагування на дії, що загрожують національній безпеці Білорусі і завдають прямої шкоди її економіці і громадянам”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Білорусь призупиняє свою участь у Східному партнерстві, зовнішньополітичній ініціативі Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Також Білорусь вирішила призупинити дію угоди про реадмісію з Євросоюзом і попередила, що це “негативно відобразиться на взаємодії з Євросоюзом у сфері боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю”. Фактично країна відмовляється приймати назад мігрантів, які перейшли кордон ЄС зі сторони Білорусі.

Білорусь вирішила відкликати свого посла з Брюсселя “для консультацій”, керівнику представництва ЄС в Білорусі Дірку Шубелю запропонували зробити це саме.

Крім того, країна заборонила в’їзд на свою територію представникам європейських структур та осіб з Євросоюзу, які сприяли введенню санкцій.

“Ми сподіваємося, що посадові особи ЄС та його держави-учасники усвідомлюють ущербність і безперспективність рішень про застосування силового підходу у відносинах з Білоруссю. Пропозиції білоруської сторони про розвиток діалогу, взаємодії та співпраці з Європейським союзом на основі принципів рівноправності і взаємної поваги залишаються в силі” – підкреслили в МЗС Білорусі.