Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що вже розпочав перемовини з країнами-членами НАТО і ЄС з метою узгодити відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це польский лідер написав у Twitter.

Дуда зазначив, що Росія розпочала вторгнення в Україну яке, скоріш за все, є широкомасштабним. Він назвав дії Росії безпрецендентним порушенням міжнародного права та наголосив, що такими діями РФ виключає себе з міжнародного співтовариства.

Він додав, що о 05:48 (за варшавським часом) провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.