Про це польский лідер написав у Twitter.
Дуда зазначив, що Росія розпочала вторгнення в Україну яке, скоріш за все, є широкомасштабним. Він назвав дії Росії безпрецендентним порушенням міжнародного права та наголосив, що такими діями РФ виключає себе з міжнародного співтовариства.
Він додав, що о 05:48 (за варшавським часом) провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
“Попри зусилля міжнародного співтовариства, Україна стала жертвою жорстокого, неспровокованого та невиправданого нападу Росії. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, спільно відповімо на жорстоку агресію Росії і не залишимо Україну без підтримки”, – зазначив Анджей Дуда.