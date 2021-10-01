З 1 жовтня для українців, які споживають менше 250 кВт-год на місяць, тариф на електроенергію з знизиться на 14% і складатиме 1,44 грн/кВт-год.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Для всіх, хто споживає більше 250 кВт год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.

Зазначається, що державні виробники електроенергії, НАЕК ”Енергоатом” і ПрАТ ”Укргідроенерго”, які забезпечують виконання спецобов’язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах. За рахунок отриманого доходу державна генерація компенсуватиме різницю між тарифами для населення і ринковою ціною електроенергії.

”Нова модель ПСО дає можливість державним компаніям стабілізувати та покращити свій фінансовий стан. В свою чергу, це дає змогу забезпечувати знижену ціну на електроенергію для вразливих верств населення”, – пояснив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він також додав, що тарифи на електроенергію гарантовано будуть незмінними протягом всього опалювального сезону.