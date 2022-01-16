З 16 січня в Україні почали діяти нові норми закону про державну мову — газети й журнали, які дотепер виходили російською, мають перейти на українську або одночасно видаватися двома мовами.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Новація стосується загальнодержавних та регіональних видань, а місцеві ЗМІ (розповсюджуються в межах тільки однієї області) мають перехідний період до літа 2024 року.

Випуск преси двома мовами дуже здорожчує виробництво друкованої преси, тому видання переважно відмовляються від російської версії.

Протягом тижня, що минає, більшість видань вже видали свої перші номери українською заздалегідь.

Рік тому дія мовного закону поширилась на телебачення, кіноіндустрію, видання й продажі книжок, екскурсійний бізнес та туризм.

Різні статті закону, ухваленого навесні 2019 року, мають перехідний період й починають діяти поступово.

Нові норми мовного закону не поширюються на друковані ЗМІ, які видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Це не залежить від того, містять вони тексти українською мовою чи ні.