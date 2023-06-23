Джерело: очільник МВС України Ігор Клименко.

“Це один із важливих дедлайнів, які я публічно ставив і для себе, і для всієї команди МВС. І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює”, – повідомив міністр внутрішніх справ України.

За його словами, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Крім того, Єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через “Єдине вікно громадянина” або у магазині з продажу зброї.

Для того, щоб українці змогли отримати відповіді на будь-які питання щодо нововведень у МВС створили контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035 та чат-бот Єдиного реєстру зброї у Telegram.