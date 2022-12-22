22 грудня на засіданні Російської Держдуми ухвалили закон, яким Федеральній службі безпеки дозволяється збирати дані у службах таксі.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція РБК.

Зазначається, що законопроєкт розглядали з травня 2022 року.

Відтепер служба таксі буде зобов’язана надавати органам ФСБ автоматизований віддалений доступ до баз даних, які використовуються для отримання, зберігання, оброблення та передачі замовлень авто.

Крім того, законом передбачено створення трьох регіональних реєстрів таксі:

регіонального реєстру служб замовлення таксі,

регіонального реєстру перевізників легковими таксі,

регіонального реєстру легкових таксі.

Водночас створюється федеральна державна інформаційна система легкових таксі, яка здійснюватиме збір, обробку, систематизацію, зберігання відомостей з реєстрів з наданням уповноваженим органам можливості ведення зазначених реєстрів та доступу до відомостей, що містяться в зазначеній інформаційно-аналітичній системі.