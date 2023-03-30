Сьогодні, 30 березня, Кабінет міністрів України спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення українських військових на фронті чи в якості комплектуючих для виробників українського озброєння.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України у Fcebook.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко пояснила, що завдяки цьому рішенню суттєво збільшуються можливості для імпорту та розширюється коло імпортерів товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення обороноздатності України.

Зокрема, суттєво розширено перелік товарів подвійного використання, які можуть ввозитися в Україну без процедур експортного контролю. До таких товарів додано системи зв’язку, телеметричне обладнання, системи захисту інформації, а також відповідне програмне забезпечення і технології.

“Рішення має значно покращити забезпечення як безпосередньо наших захисників на фронті, так і виробників для виготовлення сучасної потужної зброї”, – підкреслила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що 14 лютого уряд ухвалив постанову, якою спростив ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення. Зокрема, в перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю додали БпЛА, їх комплектуючі, засоби керування, камери, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї, глушники, з’ємні обойми, технології для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення тощо.