За даними пресцентру штабу операції Об'єднаних сил (ООС), сьогодні російській найманці тричі відкривали вогонь в сторону українських захисників.

Про це повідомляють на сторінці штабу ООС у Facebook.

У вечірньому зведенні штабу повідомляється, що станом на 17 годину 7 лютого в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли.

Вкотре порушуючи перемир’я бойовики відкрили вогонь по позиціях ЗСУ поблизу таких населених пунктів як:

Піски – тут зафіксовано два обстріли зі стрілецької зброї

Південне – один обстріл також зі стрілецької зброї

У результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український захисник. Наразі воїн перебуває у медзакладі. За словами лікарів стан здоров’я пораненого військового задовільний.