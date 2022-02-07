Про це повідомляють на сторінці штабу ООС у Facebook.

У вечірньому зведенні штабу повідомляється, що станом на 17 годину 7 лютого в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли.

Вкотре порушуючи перемир’я бойовики відкрили вогонь по позиціях ЗСУ поблизу таких населених пунктів як:

  • Піски – тут зафіксовано два обстріли зі стрілецької зброї
  • Південне – один обстріл також зі стрілецької зброї

У результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український захисник. Наразі воїн перебуває у медзакладі. За словами лікарів стан здоров’я пораненого військового задовільний.

 