Про це повідомляють на сторінці штабу ООС у Facebook.
У вечірньому зведенні штабу повідомляється, що станом на 17 годину 7 лютого в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли.
Вкотре порушуючи перемир’я бойовики відкрили вогонь по позиціях ЗСУ поблизу таких населених пунктів як:
- Піски – тут зафіксовано два обстріли зі стрілецької зброї
- Південне – один обстріл також зі стрілецької зброї
У результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український захисник. Наразі воїн перебуває у медзакладі. За словами лікарів стан здоров’я пораненого військового задовільний.
- Нагадаємо, що 31 січня російські найманці на Донбасі відкрили вогонь зі стрілецької зброї по околицях населеного пункту Світлодарськ.