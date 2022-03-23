Генральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на початок 28-ої доби протистояння широкомасштабній російській агресії, українськ військові ведуть оборонну операцію на Східному, Південно-Схудному та Північно-Східному напрямках.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Так, на Східному напрямку оперативні угруповання військ протистоять агресору у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Українські захисники не дають окупантам можливості відновити наступальні дії на Слов’янськ та Лозову. Також бійці стримують наступ армії РФ в напрямку Запоріжжя.

Окрім цього угруповання об’єднаних сил стримує просування російських окупантів до міст Попасна та Курахове. Здійснюється кругова оборона Маріуполя.

На Північно-Східному напрямку продовжується оборонна операція у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону та стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.

На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та не дає противнику просунутись у напрямку на Київ.

На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони Миколаєва та області.

Українські захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.

Протягом минулої доби, 22 березня, російські окупанти активізували авіацію та удари високоточними ракетами.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей противника. Йдеться про:

6 літаків

5 БПЛА

1 вертоліт

5 крилатих ракет

Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет.

На території РФ продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим хто вже має бойовий досвід.

На території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади російській федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Білоруссю та Україною. Інформація уточнюється.

Водночас, за наявною інформацією, по території Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.