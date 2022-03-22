Про це він заявив в етері інформаційного телемарафону.
Олексій Арестович зазначив, що це не означатиме повне припинення бойових дій, водночас усім буде зрозуміло, що це кінець потенціалу російської армії вести будь-які активні дії.
“Кінець квітня – початок травня. Я хотів би зауважити, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б’ємо, і вони ламаються”, – спрогнозував радник голови ОП.
Попередньо Олексій Арестович наголосив, що активні бойові дії в Україні з російськими військами можуть завершитися за два-три тижні.
- Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що на тимчасово окупованих територіях РФ перекидає війська та техніку залізницею. Він пояснив як українські громадяни можуть допомогти військовим ЗСУ та закликав до тотальної “рейкової війни”.
- За словами високопосадовця з оборони США, українські війська намагаються повернути територію, яку завоювали росіяни протягом останніх декількох днів, назвавши їх “здатними та бажаючими” це зробити.
- Президент Польщі Анджей Дуда продовжує консультації з лідерами регіону напередодні позачергового саміту НАТО та перемовин із президентом США Джо Байденом. Він порівняв лідерів РФ і російської армії із фюрером Третього рейху Адольфом Гітлером та його військовими у Другій світовій війні.