Радник голови Офісу президента Олексій Арестович поділився своїми передбаченнями щодо тривалості війни в Україні. За його словами, на "проміжну" перемогу України можна очікувати на кінець квітня – початок травня.

Про це він заявив в етері інформаційного телемарафону.

Олексій Арестович зазначив, що це не означатиме повне припинення бойових дій, водночас усім буде зрозуміло, що це кінець потенціалу російської армії вести будь-які активні дії.

“Кінець квітня – початок травня. Я хотів би зауважити, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б’ємо, і вони ламаються”, – спрогнозував радник голови ОП.

Попередньо Олексій Арестович наголосив, що активні бойові дії в Україні з російськими військами можуть завершитися за два-три тижні.