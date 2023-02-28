Українські військові нещодавно захопили російський військовий посібник, у якому мовиться про нову тактику наступу військ РФ. Експерти Інституту вивчення війни прокоментували ефективність нової тактики.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

У посібнику мовиться, що війська РФ впроваджують нову тактику наступу з метою компенсувати поточні обмеження бойової потужності через постійні невдачі на фронті.

26 лютого український офіцер запасу опублікував фотографію захопленого російського посібника, в якому детально описується тактика новоствореного “штурмового загону”, який є підрозділом розміром з батальйон, оптимізованим для фронтального нападу на укріплені райони.

Цей загін містить шість основних бойових танків Т-72, ​​12 бойових машин піхоти, а також колекцію переносних термобаричних систем залпового вогню, протитанкових керованих ракетних комплексів, буксируваної артилерії та самохідних мінометів.

Штурмовий загін складається з трьох штурмових рот і танкової частини. Кожна штурмова рота має командний елемент, два штурмових “взводи” (чисельність взводу значно нижча від звичайної), групу БПЛА, групу бойових броньованих машин, взвод вогневої підтримки та взвод артилерійської підтримки, резервне відділення та відділення медичної евакуації.

Кожна рота має один танк і чотири бойові машини піхоти БМП/БМД-2 з протитанковими установками, великокаліберними кулеметами та мінометами.

Український офіцер запасу зауважив, що штурмові “взводи” чисельністю 12-15 осіб, розбиті на тактичні групи по три особи, є основними маневровими елементами строю.

Зокрема десантно-штурмове відділення проводить штурм менш ніж за хвилину після початку артобстрілу відкритих укріплених позицій, при цьому командир взводу керує мінометним вогнем. Розділені на тактичні групи по три особи, є основними маневровими елементами строю.

У посібнику також мовиться, що російські війська повинні адаптувати маневренні сили до менших та більш сприятливих військових формувань, аніж було раніше.

Український військовий запасу зазначив, що це нове тактичне формування свідчить про те, що російські війська замінили недіючу батальйонну тактичну групу (БТГ) на ці менші та більш спритні маневрені формування.

Російські війська тепер використовують танки Т-72 для прямої вогневої підтримки з тилу, а не як складові частини загальновійськової групи. Посилення опори на піхоту і переведення танків на вогневу підтримку з тилу вказує на те, що російське військове керівництво надає перевагу захисту основних бойових танків, а не захисту піхоти, що відображає нещодавні повідомлення про значні втрати техніки, які російські бронетехнічні підрозділи зазнали за рік повномасштабної війни.

Тактика штурмового загону також свідчить про те, що російські військові, ймовірно, намагаються інституціоналізувати практику, яка використовується ПВК “Вагнера” у Бахмуті, адже вагнерівці здебільшого покладались на фронтові напади розміром загону, що зменшило залежність від масованих вогнів, оскільки запаси російської артилерії та техніки скоротилися.

Однак, наголосили експерти, така тактика вагнерівців на Бахмутському напрямку не принесла значного оперативного результату. А тому впровадження цієї тактики, ймовірно, ще більше виснажить російські війська.

“Така тактика, найімовірніше, призведе до втрати російської бойової потужності та не зможе ефективно протистояти звичайним українським батальйонам і бригадам. Штурмові загони можуть отримати тактичні переваги шляхом своєї простоти, але, ймовірно, вони швидко досягнуть кульмінації через їх невеликий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити значний в оперативному плані прорив цим формуванням”, – резюмували експерти.