Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російські мілблогери стверджують, що російські війська ведуть бої на околицях Раздолівки (приблизно 6 км на північний захід від Соледару), вважаючи це гарантією продовження оперативних успіхів. Проте, на думку аналітичного агентства, російські війська все ще далекі від того, щоб гарантовано оточити Бахмут.

Для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв’язку в Бахмуті, російські війська мали б встановити контроль над трасою T0513 Сіверськ-Бахмут (7 км на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і принаймні досягти успіхів та трасі E40 Слов’янськ-Бахмут (13 км від найвіддаленішої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледару).

Оскільки нещодавня швидкість приросту в цій області становила щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським військам вдасться здійснити механізований поштовх до цих ліній зв’язку та рухатися до оточення Бахмута. Українські сили в Бахмуті все ще матимуть доступ до GLOC, навіть якщо росіяни переріжуть E40 – і це, на переконання ISW, “робить всю дискусію про оточення на цьому етапі дивною”.