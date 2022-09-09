Про це повідомили у Twitter міноборони Сполученого Королівства.
У британській розвідці зауважили, що 8 вересня на території Білорусі розпочались планові військові навчання з відпрацювання повернення захопленої “ворожими силами” території й убезпечення своїх кордонів.
Навчання, згідно з офіційними повідомленнями, триватимуть до 14 вересня. Вони відбуватимуться поблизу Бреста, навколо Мінська та у північно-східній частині Вітебська.
Розвідники наголосили, що хоча РФ вже використовувала територію Білорусі для того, щоб вдертися у Київ на початку повномасштабного вторгнення, однак білоруська армія має обмежені наступальні можливості. Тож імовірність того, що вони розгорнули сили для вторгнення в Україну – низька.
“Дуже малоймовірно, що ці навчання є ознакою підготовки до прямої участі Білорусі у війні в Україні”, – резюмували у британській розвідці.
- Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що прикордонники разом з іншими підрозділами оборони не зупиняються та продовжують максимально нарощувати систему оборони кордонів України, зокрема й біля кордону з Білоруссю.