У Литві військові ЗСУ протягом двох останніх тижнів проходили навчання з керування зенітними установками L-70. Інструктори після повернення навчать ще більше операторів.

Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас у Twitter.

“Чергова військова підтримка Литви для України – це кілька десятків зенітних установок L-70 з боєприпасами. Протягом останніх двох тижнів українські інструктори в Литві брали участь у навчанні з експлуатації цих гармат”, – зазначив він.

У січні президент Гітанас Науседа заявив, що його країна продовжить надавати безперервну військову, економічну та гуманітарну підтримку Україні. Зокрема мають прибути зенітні установки малої дальності L-70 і боєприпаси.

Країна планує продовжувати військову підтримку за допомогою литовських компаній оборонної промисловості, а також фінансових внесків у міжнародні ініціативи та фонди для закупівлі озброєння для Києва. Для цього передбачено 40 млн євро.