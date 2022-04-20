Малкольм Ненс, колишній аналітик з національної безпеки телеканалу MSNBC, який зараз в якості добровольця захищає Україну від Росії, каже, що готовий померти в країні під час війни.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я провів усе своє життя і готовий померти за всі демократичні цінності, які ми відстоюємо в Сполучених Штатах. Наша конституція є основою багатьох інших країн, які прагнуть до демократії. Отже, так, я тут, щоб поставити своє тіло між невинним народом України та російською агресією, яку ми тут бачимо”, – сказав він CNN.

Оскільки його власна кар’єра була зосереджена навколо збройних сил, він каже, що вірить у захист демократії та бачить, що в Україні їй загрожують “у стратегічних масштабах”.

“Україна зараз протистоїть нації, яка поклялася, що знищить як її культуру, так і мову, і народ”, – сказав колишній офіцер військово-морської розвідки. “Це не жарт для людей тут, в Інтернаціональному легіоні”.