Військові Сполучених Штатів постійно стежать за ядерним арсеналом Російської Федерації, оскільки війна в Україні триває і це робить ризик застосування російської ядерної зброї вищим, ніж будь-коли.

Про це інформує американське видання CNN.

За словами багатьох оборонних чиновників, міністр оборони Ллойд Остін два-три рази на тиждень проводить інструктаж від генерала США, який курує ядерну зброю та оборону США.

Сполучені Штати не бачили жодних ознак того, що Росія зробила якісь кроки для підготовки ядерної зброї до використання під час війни, але два джерела, знайомі з останніми оцінками розвідки, повідомили CNN, що американські чиновники більше стурбовані загрозою її використання Росією, ніж будь-коли з часів холодної війни.

Однак джерела наголошують, що малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін застосує будь-який вид ядерної зброї. Одне з джерел дало оцінку шансів застосування такої зброї – близько 1%.

Адмірал Чарльз Річард, голова Стратегічного командування США, надає Остіну та іншим вищим керівникам Пентагону суворо засекречену та оновлену розвідувальну інформацію щодо статусу російського арсеналу та будь-яких дій, що можуть спричинити занепокоєння.

У ньому міститься інформація від розвідувальної спільноти, що уважно стежить за заявами Путіна та решти російських лідерів. Офіційні особи наголошують, що якщо між запланованими зустрічами виникнуть якісь раптові події, Остін і голова Об’єднаного комітету начальників генерал Марк Міллі будуть швидко проінформовані.

Моніторинг будь-якої можливої ​​ядерної активності завжди був пріоритетом для Пентагону, але терміновість зусиль зросла незабаром після того, як Росія розпочала своє вторгнення в лютому, коли Путін привів сили стримування країни, включаючи ядерну зброю Москви, до найвищого рівня готовності.