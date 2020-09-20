Про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.

19 вересня у смугах відповідальності наших бригад збройні підрозділи Російської Федерації тричі порушили режим тиші.

Так, факт порушення режиму припинення вогню було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець ООС отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїна госпіталізували, його стан задовільний.

Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя.