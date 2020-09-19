Минулої доби, 18 вересня, на Донбасі було зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили у пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. Зазначається, що провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався.

Водночас, на усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.

Окрім того, неподалік Залізного військовослужбовці Збройних Сил України ліквідували осередок загоряння сухої трави. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доправили до медичного закладу, де йому надали кваліфіковану медичну допомогу.

Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументовано.

“Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, – додали в ООС.