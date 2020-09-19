Про це повідомили у пресслужбі операції Об’єднаних сил.
Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. Зазначається, що провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався.
Водночас, на усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.
Окрім того, неподалік Залізного військовослужбовці Збройних Сил України ліквідували осередок загоряння сухої трави. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доправили до медичного закладу, де йому надали кваліфіковану медичну допомогу.
Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументовано.
“Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, – додали в ООС.
- 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Спершу окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.
- Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- Ввечері незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
- Офіс президента, голова української делегації у ТГК Леонід Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називали ці інциденти “провокаціями”.