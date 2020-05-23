Некомерційна організація "Фонд Вікімедіа" (Wikimedia Foundation), що управляє онлайн-енциклопедією "Вікіпедія", вирішила скласти новий кодекс правил для боротьби з "токсичною поведінкою" деяких своїх редакторів-волонтерів.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Таке рішення пов’язане з тим, що багато редакторів, зокрема жінки і представники ЛГБТ, скаржилися на цькування і переслідування з боку інших редакторів.

Новий кодекс поведінки передбачатиме заборону або обмеження доступу до участі в редагуванні матеріалів для тих волонтерів, які порушують умови.

Також планується запустити механізм розгляду скарг на інциденти, які мали місце до набуття чинності новими правилами.

Розробка і впровадження нового кодексу відбуватиметься в два етапи. На першому (до 30 серпня) буде затверджена політика роботи та взаємодії учасників у всіх проєктах Wikimedia.

Другий етап передбачає запуск практики покарань за порушення правил (він набуде чинності до кінця 2020 року).

“Ми повинні працювати разом, щоб створити безпечну, інклюзивну культуру, де кожен почувається як свій, знає, що його внесок цінують, а його погляди – мають значення”, – наголосили в Wikimedia Foundation.

Як зазначає агентство ВВС, “Вікіпедія” стала одним із найбільш надійних джерел інформації в Мережі, але скарги на утиски і гендерний дисбаланс переслідують платформу протягом майже десятиліття.

Так, редактори мають можливість взаємодіяти один із одним і змінювати наповнення сторінки після її створення. Це породило свого роду тиск, коли сторінка, написана одним редактором, видаляється або змінюється іншим, змушуючи першого переробляти свою роботу.

Раніше Вашингтонський університет провів дослідження, яке показало, що багато жінок-редакторів побоюються за свою безпеку. Деякі з них повідомили, що їхню роботу часто оскаржують або критикують редактори-чоловіки.

А газета The New York Times писала про занепокоєння, яке відчувають трансгендерні редактори. Зокрема, повідомлялося про випадок погрози вбивством.