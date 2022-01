Список номінантів опублікований на сайті Golden Globe.

Цьогоріч нагородження проходило у закритому форматі – без червоних доріжок, голівудських зірок і журналістів.

Приз за найкращу режисуру отримав Джейн Кемпіон за роботу у фільмі “Влада пса”.

Найкращими фільмами стала драма “Влада пса” та комедія “Вестсайдська історія”. Найкращим фільмом іноземною мовою визнано японську драму “Сядь за кермо мого автомобіля”.

Найкращим анімаційним фільмом став мультфільм від студії Disney “Енканто”.

Кращим драматичним серіалом визнали “Спадкоємці”, а кращим комедійним – “Хитрощі”.

Найкращими акторами драматичного жанру стали Вілл Сміт (“Король Річард”) та Ніколь Кідман (“Бути Рікардо”). Найкращими комедійними акторами назвали Ендрю Гарфілда (“Тік-так.. БУМ!) та Рейчел Зеглер (“Вестсайдська історія”).

Найкращі актори другого плану – Коді Сміт-Макфі (“Влада пса”) та Аріана ДеБос (“Вестсайдська історія”).

Нагороду за найкращу оригінальну музику отримав Ганц Циммер на саундтрек до фільму “Дюна”. Найкращою піснею визнали “Не час помирати” Біллі Айліш.

