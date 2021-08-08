Перший президент України Леонід Кравчук розповів, чим, на його думку, Володимир Зеленський відрізняється від своїх попередників.

Про це Леонід Кравчук розповів в інтерв’ю “Лівому берегу”.

“У нас було шість президентів. Я дивився на тих, хто прийшов після мене, і бачив, що поведінка, слово, постава, обличчя – все це було напіврадянське. Вони були чогось вожді. Зеленський від них відрізняється. У нього цього немає. Тому тільки нині шостий президент починає ламати ту систему, яка була до нього. Він почав, та ще не зламав”, – сказав Кравчук.

Нагадаємо, що першим президентом незалежної України був Леонід Кравчук. На посту президента він перебував з 5 грудня 1991 року по 19 липня 1994 року.