Голова фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія вважає, що Україні не потрібно було відмовлятися від ядерної зброї.

Таку думку він висловив в етері програми “Хард з Влащенко” на телеканалі “Україна 24”.

На запитання про те, якими були основні стратегічні помилки кожного президента України, Арахамія відповів:

“У Кравчука, мені здається, помилка фатальна — позбутися ядерної зброї, підписавши нічого меморандуму (Будапештського — ред.), який нічого не значить. Мені здається, це найбільша… У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати”.

Він також додав, що, якби Україна була ядерною державою, “з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому, про інше тощо”.

На аргумент щодо того, що Україна не мала змоги обслуговувати наявну ядерну зброю, очільник президентської фракції зазначив: