Таку думку він висловив в етері програми “Хард з Влащенко” на телеканалі “Україна 24”.
На запитання про те, якими були основні стратегічні помилки кожного президента України, Арахамія відповів:
“У Кравчука, мені здається, помилка фатальна — позбутися ядерної зброї, підписавши нічого меморандуму (Будапештського — ред.), який нічого не значить. Мені здається, це найбільша… У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати”.
Він також додав, що, якби Україна була ядерною державою, “з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому, про інше тощо”.
На аргумент щодо того, що Україна не мала змоги обслуговувати наявну ядерну зброю, очільник президентської фракції зазначив:
“Навіть якщо ми не ми не могли обслуговувати (ядерну зброю — ред.), ми могли скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал, могли б шантажувати весь світ”.
- Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядок денний вийде питання відновлення ядерного статусу.
- Голова ГО “Центр нових рішень”, Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник голови Адміністрації президента України (з 15.07.2015 до 16.05.2019) Костянтин Єлісєєв у коментарі #Буквам розповів про три аспекти відновлення ядерного статусу України.