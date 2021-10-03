Про це повідомляє CNN.

Навесні 2020 італієць сенегальського походження Хабане “Хабі” Лейме (Khabane “Khaby” Lame) втратив роботу на фабриці через пандемію. Він проводив дні в рідному домі в Ківассо зі своїми трьома братами і сестрами в пошуках іншої роботи. Одного разу він завантажив TikTok і почав створювати короткі відеоролики, а собі придумав ім’я Khaby Lame.

Як і багато інших тіктокерів, Хабане Лейме спочатку знімав кліпи, в яких він танцює, дивиться відеоігри або виконує комедійні трюки. Потім, на початку цього року, він почав висміювати лайфхак-ролики, за потік платформи соціальних мереж. Висміював такі лайфхаки незвичайним способом – безсловесним знизуванням плечей або здивованим поглядом. Саме такий підхід і припав до душі багатьом користувачам.

Тепер Хабане найпопулярніший чоловік у TikTok, у нього 114 мільйонів підписників. Він обігнав популярну тіктокерку Чарлі Д’Амеліо, підлітка з Каліфорнії.

А 21-річний Хабане в своїх відео не промовляє жодного слова, але таке мовчання якраз говорить багато про що.

“Цей жест з’явився випадково, але мовчання – ні. Я придумав спосіб охопити якомога більше людей. І найкращий спосіб – не говорити”, – сказав Хабане.

На одному відео Хабане Лейме показує, що можна чистити банан руками – це відповідь на відео, на якому хтось показує, як чистити банан ножем. Також він висміяв відео, де хтось намагається налити воду в перевернуту склянку, але ж досить просто перевернути склянку правильно.

Коронні руху Хабане – мотання головою, розведені в сторони руки іноді закочування очей. Ці тихі, але виразні реакції зробили його одним із найбільш впізнаваних людей в соцмережах.

“Може бути, тому, що у мене дотепні вирази обличчя, і вони змушують людей сміятися, ця простота змушує людей сміятися, і мені це подобається”, – сказав Лейме.

Один маркетолог говорить, що популярність відео Лейме показує, як невербальне спілкування може долати мовні бар’єри і встановлювати зв’язки між культурами.

“Вам не потрібно говорити, щоб вас бачили або розуміли”, – сказала Христина Ферраз, засновниця маркетингового агентства Thirty6five в Х’юстоні.

Життя не повинно бути складним.

Завдяки своєму гумору Хабане отримав шанувальників по всьому світу. Вони регулярно надсилають йому відеоролики про людей, що виконують прості завдання складними способами.

“Хабі, твоя черга, виріши цю проблему, тому що ти нам потрібен”, – так кажуть йому підписники.

Його вираз обличчя також зробив з нього зірку мемів.