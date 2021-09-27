Ролик чоловік опублікував у своєму TikTok.
Тоді близько 8:00 ранку 25 вересня акумулятор його автомобіля Dodge Durango 2005 року випуску розрядився, коли Натан намагався дістатися до роботи в Айдахо. Це й не дивно, адже авто проїхало понад 330 тисяч миль.
Отже, Аподака схопив свій телефон, велику пляшку соку Ocean Spray Cran-Raspberry і лонгборд та проїхав решту шляху, знімаючи при цьому себе на відео.
Через п’ять днів відео набрало понад 27 мільйонів переглядів.
Тепер, через рік, Натан Аподака повторив це відео.
@420doggface208#duet with @420doggface208 on this day I brought the world a Smile #king #happyhippie #dreams #tiktok #remake #smile #viral #worldwide♬ Dreams (2004 Remaster) – Fleetwood Mac
Рік тому ролик Аподака надихнув знаменитостей, генеральних директорів і політиків знімати власні версії його відео. Наприклад, віцегубернатор штату Монтана Майк Куні, співачка Шакіра, а також учасники групи Fleetwood Mac — барабанщик Мік Флітвуд і солістка Стіві Нікс – записали свої відео.
- 37-річний Натан Аподака зняв та опублікував атмосферне відео в TikTok, завдяки якому він отримав нове авто, гроші на розвиток магазину та купівлю будинку.