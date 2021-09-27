Житель американського штату Айдахо Натан Аподака, відомий в TikTok за ніком 420Doggface208, повторив своє минулорічне вірусне відео, коли він на скейті їхав на роботу.

Ролик чоловік опублікував у своєму TikTok.

Тоді близько 8:00 ранку 25 вересня акумулятор його автомобіля Dodge Durango 2005 року випуску розрядився, коли Натан намагався дістатися до роботи в Айдахо. Це й не дивно, адже авто проїхало понад 330 тисяч миль.

Отже, Аподака схопив свій телефон, велику пляшку соку Ocean Spray Cran-Raspberry і лонгборд та проїхав решту шляху, знімаючи при цьому себе на відео.

Через п’ять днів відео набрало понад 27 мільйонів переглядів.

Тепер, через рік, Натан Аподака повторив це відео.



Рік тому ролик Аподака надихнув знаменитостей, генеральних директорів і політиків знімати власні версії його відео. Наприклад, віцегубернатор штату Монтана Майк Куні, співачка Шакіра, а також учасники групи Fleetwood Mac — барабанщик Мік Флітвуд і солістка Стіві Нікс – записали свої відео.