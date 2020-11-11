Вінницький міський суд оштрафував чоловіка на 20 400 грн через відмову вдягнути маску у приміщенні міського палацу дітей та юнацтва.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Чоловік перебуваючи в приміщенні Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної розпочав конфлікт через відмову одягнути захисну маску, тим самим дотримуючись вимог карантину. Чоловік проігнорував вимогу поліцейських одягнути маску і пред’явити документи, що посвідчують його особу, чим порушив вимоги підпункту першого пункту десятого Постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020.

Міський суд проаналізував матеріали справи, відсутність обставин, що пом’якшують відповідальність, та наявність обставини, що її обтяжують, і визнав чоловіка винним.

Суддя зауважив, що нехтування вимогами щодо карантину людей у закладі, де перебувають діти, свідчить про особливий цинізм вчиненого правопорушення.

Правопорушник заплатить штраф в розмірі 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 грн, а також судовий збір у розмірі 420,40 грн.