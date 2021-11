Про це повідомила телерадіокомпанія CNN.

Річка Ямуна у Нью-Делі, Індія, вкрилася піною. Вірянам, які традиційно моляться у ній, не залишається нічого іншого, як лізти у забруднену воду.

Токсичний шар піни накрив річку Ямуна – одну з найбільших в Індії. Вона протікає на околицях столиці.

Ця піна – суміш стічних вод і промислових відходів. Вона утворилася протягом останнього тижня на деяких ділянках річки.

На думку експертів, піна містить високий рівень аміаку та фосфатів, які можуть призвести до проблем із диханням та шкірою. Експерти попередили, що купатися в річці небезпечно. Крім цього, під загрозою система місцевого водопостачання.

Екоактивісти звинуватили в цьому владу. Вони стверджкють, що отруйна піна на річці утворилася через незаконні викиди промислових відходів кількох підприємств, які ніхто не контролює. Водночас, міська влада запевняє, шо у забрудненні винні нібито два сусідні штати, якими також тече ця річка.

Прибуття піни припало на стародавній індуїстський ведичний фестиваль Чхатх, який присвяченим богу сонця Сур’ї. Це свято, включає обмивання у воді. І попри на токсичний склад піни, людей це не відштовхнуло від проведення ритуалів.

Так, було помічено деяких індусів, які пробиралися крізь токсичну піну, щоб купатися і молитися в річці.

Представник однієї з двох провідних загальнонаціональних партій Індії BJP Аміт Мальвія написав, що :

Він звинувачує міську владу, адже велика кількість людей святкує Чхат в Делі. Відтак місто має забезпечити зручності для тих, хто дотримується ритуалів.

Devotees performing Chhat Puja in Delhi are forced to take a dip in toxic Yamuna. Large number of people celebrate Chhat in Delhi and this shows his commitment towards providing facilities to those who observe the rituals. This is what Arvind Kejriwal has reduced Delhi to. Shame. pic.twitter.com/pLX669isGp

— Amit Malviya (@amitmalviya) November 8, 2021