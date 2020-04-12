Папа Римський Франциск і інші християнські лідери готуються звернутися зі щорічною пасхальною промовою через Інтернет.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Повідомляється, що через карантин, який діє в умовах епідемії коронавірусу в багатьох країнах, церкви залишаються порожніми й у Великдень.

У багатьох країнах по всьому світу введені обмеження на масові заходи, включаючи релігійні, щоб зупинити поширення інфекції.

Сьогодні, 12 квітня, коли відзначається католицький Великдень, Папа Франциск вперше звернеться до 1,3 мільярда католиків через Інтернет.

На офіційному сайті Ватикану повідомляється, що звернення пройде о 12.00 за місцевим часом.