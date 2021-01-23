Вірусне фото американського сенатора зі штату Вермонт Берні Сандерса в куртці і рукавицях на інавгурації президента США Джо Байдена не тільки породило меми по всьому світу, а й призвело до значного зростання продажів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Burton Snowboards, компанія з виробництва верхнього одягу з Вермонта, яка зробила куртку Сандерса, заявила, що її веб-сайт за останні кілька днів був переповнений відвідувачами.

Продажі пуховиків Edgecomb в середу виросли більш ніж в два рази в порівнянні з попередніми 17 днями разом узятими, а куртки кольору, який був на Сандерсі, зовсім розпродані.

Крім того, Джен Елліс, вчителька з Вермонта, яка багато років тому подарувала Сандерсу рукавиці, теж отримала багато замовлень.