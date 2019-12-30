Високосний рік настає раз в чотири роки - він має на один день більше, тобто 366 днів.

#Букви розбиралися, що не можна робити, коли настає новий високосний рік, і які пов’язані з ним забобони.

Чому настає високосний рік?

З 1 січня 45 року до н. е. римський імператор Гай Юлій Цезар ввів календар, згідно з яким астрономічний рік приблизно дорівнює 365,25 доби, або 365 діб і 6 годин. Цей календар називається юліанським. Але в календарі не враховуються години, і за чотири роки набігає ціла доба. Тому ввели високосний рік, в якому 366 днів.

Цезаря вбили через два роки після введення нового календаря, другий високосний рік почався вже після його смерті. Можливо, жерці, що відповідали за функціонування календаря, не зрозуміли принцип введення додаткового дня кожен четвертий рік, і замість цього стали додавати день в лютому кожен третій рік. Протягом 36 років після Цезаря високосним був кожен третій рік, і лише потім імператор Август відновив правильний порядок проходження високосних років.

Так, у звичайному році 28 днів в лютому, а у високосному – 29 днів.

Наступний високосний рік настане в 2024 році.

Високосний рік має іншу назву – Касьяна

У народному календарі 29 лютого називався Касьян-високос, або Касьянов день.

Високосний рік носить ще ім’я Касьяна, який був дуже ледачим селянином. За переказами, Святий Миколай і Касьян якось йшли разом по дорозі, коли один чоловік попросив їх витягнути віз з багна. Касьян злякався забруднити свій одяг, а Святий Миколай допоміг чоловікові. За це Господь покарав Касьяна тим, що його іменини будуть тільки раз на чотири роки.

Касьянів день вважався в народі найстрашнішим. 29 лютого люди намагалися взагалі нічого не робити, бо від такої роботи толку не буде. Також намагалися майже не виходити з дому, щоб нічого поганого не сталося.

Взагалі високосні роки у слов’ян вважалися вкрай невдалими, нещасливими. Вважалося, що саме в ці роки найчастіше трапляється падіж худоби, посуха, неврожай, епідемії, війни і стихійні лиха.

Худобу і птицю також не випускали в цей день на вулицю.

Що не можна робити в високосний рік?

купувати або продавати тварин – є ймовірність, що вони втечуть чи будуть хворіти;

вінчатися і робити весілля (тільки в окремі дні); не можна розлучатися – нібито колишні чоловік і дружина більше на знайдуть щастя;

починати власну справу;

змінювати роботу;

купувати житло;

вагітніти і народжувати дітей – таким дітям випаде важке життя;

сіяти і садити, лише після того, якщо прочитати молитву;

подорожувати – можуть чекати неприємності або небезпеки.

Народні прикмети у високосний рік

у високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона скоро настане;

собаки виють – не до добра;

не підіймати з землі круглі предмети – не до добра;

не можна збирати ягоди, гриби і траву, особливо на Івана Купала;

вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів;

у високосний рік не можна колядувати;

не можна продавати велику майно та цінні речі.

Високосний рік потрібно провести! Це попередить перехід всього поганого, що було в минулому році в новий рік. А також вбереже від хвороб і негараздів. Вважається, що потрібно обов’язково прочитати молитву в останню ніч року, що минає.

Позиція церкви

Варто зазначити, що з точки зору християнства – забобони – це гріх.

“Люди, які дотримуються забобон, не цінують людську свободу, розум, яким їм дав Господь. Таким людям легше бути забобонними, ніж вірити в Бога”, – розповів #Буквам священик Української греко-католицької церкви отець Лука.

У Православній церкві України рішуче заявляють, що ніяких заборон на одруження і вінчання в високосному році бути не може.

Церква взагалі вважає забобони та прикмети ознаками окультизму.