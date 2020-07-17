Про це Вітренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Друзі, сьогодні мій останній день роботи в Нафтогазі України. Залишаючи в Нафтогазі великі напрацювання (і гроші від Газпрому – напрямок, за який я відповідав), хочу побажати керівництву компанії і держави достатньо компетентності та порядності використовувати їх на благо громадян України”, – написав він.
Він заявив, що всі роки роботи в компанії “робив усе, щоб захищати нашу з вами гідність і відстоювати нашу енергетичну незалежність”.
Як відомо, Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом” та координував роботу з розробки і систематичного оновлення макроекономічної моделі України, необхідної для прогнозування довгострокової динаміки макроекономічних показників, які впливають на основні показники діяльності НАК.
Вітренко співпрацював з “Нафтогазом” з 2002 року. Він був радником різних керівників компанії, в 2004-2005 роках працював начальником одного з відділів НАК. У 2014 році повернувся в “Нафтогаз” на посаду одного з топменеджерів, з 2018-го був виконавчим директором компанії.
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