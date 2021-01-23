Тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україні потрібно терміново від’єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю.

Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Нам потрібно терміново від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю і з РФ, об’єднуватися з європейською системою. І це якраз буде одним з головних моїх завдань, щоби ми були частиною Європи, нормального ринку, де немає свавілля монополістів, де є нормальна прозора ціна. І це буде в інтересах України, нашої енергетичної безпеки, а енергетична безпека – це національна безпека”, — сказав Вітренко.

Він також пояснив встановлену ціну у 6,99 грн за кубометр необхідністю виплачувати субсидії тим, хто не може сплачувати за газ ринкову ціну.

“В Україні багато людей, які і по три гривні платити не можуть, нажаль. І люди, які не можуть платити і по три гривні, отримують субсидії. Для того, щоб надавати гроші на субсидії, десь їх потрібно брати. І тут сидить “Нафтогаз”, який продає по 7. Але ця різниця потім йде на субсидії людям, які не можуть платити і по три гривні”, — пояснив очільник Міненерго.

(На відео з 1:22:04)

Нагадаємо, напередодні Юрій Вітренко запропонував “розблокувати експорт газу з Росії”, який здійснюватимуть “незалежні компанії з РФ”. За словами очільника Міненерго, це такі компанії, як “Роснефть” (контрольний пакет акцій якої належить державній компанії “Роснефтегаз”), “Новатек” і неназвані “європейські компанії”.

На думку Вітренка, “це істотно знизить ціну на газ на оптовому ринку”.

Варто зазначити, що Україна вже понад 5 років не імпортує газ із Росії для власних потреб (з листопада 2015 року). Замість цього був запущений реверс і поставки блакитного палива з Європи.

Наразі через Україну здійснюється транзит російського газу до Європи (згідно з домовленістю між “Газпромом” і “Нафтогазом України”).