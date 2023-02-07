Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

Він нагадав, що кілька місяців тому мерія Дніпра спільно з НАБУ оголосили, що відсудили аеропорт у Коломойського. Проте, на цьому історія не закінчилася.

“Втім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо — на “юриспруденції” Ігоря Валерійовича, були сповнені скепсисом щодо цього результату”, — йдеться в повідомленні мера.

За словами Філатова, тоді сказали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере чинності. Тепер — міська влада та НАБУ виграли справу.

“Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті міста. І хоча попереду ще касаційний суд, переконаний, що наше летовище вже вирвано з його рук”, — зауважив він.

Після завершення повномасштабної російсько-української війни до дніпровського аеропорту зможуть зайти лоукости, а дніпряни літатимуть за кордон за доступними цінами.