Про це в Twitter написав міністр вищої освіти і водних ресурсів Ізраїлю Зєев Елькін.
“Незважаючи на численні спроби допомогти ізраїльтянам, які намагаються потрапити на територію України через Білорусь або Молдову, сьогодні вранці українська влада дала остаточну негативну відповідь. Українці заявили, що не дозволять в’їзд через прикордонні переходи”, – написав він.
Міністр закликав громадян Ізраїлю повернутися в країну і після повернення дотримуватися приписів щодо самоізоляції.
- Раніше повідомлялося, що 14 вересня на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів-паломників. Вони планували потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана – єврейського нового року.