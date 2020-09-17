В уряді Ізраїлю закликали паломників-хасидів, які застрягли на українсько-білоруському кордоні, повернутися додому.

Про це в Twitter написав міністр вищої освіти і водних ресурсів Ізраїлю Зєев Елькін.

“Незважаючи на численні спроби допомогти ізраїльтянам, які намагаються потрапити на територію України через Білорусь або Молдову, сьогодні вранці українська влада дала остаточну негативну відповідь. Українці заявили, що не дозволять в’їзд через прикордонні переходи”, – написав він.

Міністр закликав громадян Ізраїлю повернутися в країну і після повернення дотримуватися приписів щодо самоізоляції.