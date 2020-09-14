На кордоні України та Білорусі застрягли 1,5 тисячі хасидів

Проо це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Державний прикордонний комітет Білорусі.
Білоруські прикордонники відзначили, що Україна до 29 вересня заборонила в’їзд іноземців.
“Прикордонна служба суміжної держави відмовляє у в’їзді іноземцям, в тому числі особам зазначеної категорії, такими як у складі організованих груп, так і окремо”, – зазначили в прикордонній службі Білорусі.
У відомстві додали, що з білоруської сторони перетин кордону на виїзд з країни не обмежений.
Нагадаємо, до Умані на святкування Рош-Га-Шана приїхали близько двох тисяч паломників хасидів.
Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.
- Раніше повідомлялося, що в Умані з 15 до 21 вересня буде посилено карантин через паломництво хасидів на святкування Рош-Ха-Шана.