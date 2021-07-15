Влада Колумбії вилучила масштабну партію кокаїну у 5,4 тонни на суму 185 мільйонів доларів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Загалом 81 мішок з кокаїном був виявлений співробітниками берегової охорони Колумбії на затриманому ними після погоні швидкісному катері, ще 147 мішків були заховані на березі.

“Якби цей незаконний товар прибув до Сполучених Штатів або Європи, це напевно означало б 16 мільйонів доз на вулицях цих країн, що вплинуло б на здоров’я населення всього світу”, – сказав контр-адмірал Хуан. Розо Обрегон, командувач військово-морської групи Колумбії в Карибському басейні.

Влада заявила, що наркотики належали злочинному угрупуванню “Клан дель Гольфо”. Групу очолює Дайрі Антоніо Усуга, найбільш розшукуваний в Колумбії підозрюваний у незаконному обігу наркотиків.

Зазначається, що, незважаючи на десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається одним з провідних виробників кокаїну в світі і стикається з постійним тиском з боку Сполучених Штатів з метою скорочення врожаю і виробництва наркотику.

У 2020 році сили безпеки Колумбії знищили близько 130 000 га коки і конфіскували близько 505 тонн кокаїну.