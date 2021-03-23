Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила у вівторок, що влада продовжує жорсткий карантин в країні до 18 квітня.

Про це вона повідомила після переговорів з урядами федеральних земель ФРН, повідомляє телеканал Deutsche Welle.

Зокрема, Меркель уточнила, що обмеження особливо посилять на час великодніх свят – в цей час магазини, в тому числі продуктові, в повинні будуть закритися.

Це оголошення влада зробила якраз перед тим, як уряди федеральних земель погодилися почати процес поступового зняття деяких обмежень.

Поряд з продовженням теперішніх заходів – таких, як закриття культурних, розважальних і спортивних об’єктів, в пасхальний період будуть застосовуватися більш жорсткі обмеження.

Церквам буде запропоновано провести онлайн служби, присвячені святу Великодня.

Дозволені зустрічі до п’яти осіб з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років.

Центри тестування і вакцинації можуть залишатися відкритими.

Будуть заборонені публічні збори.

Практично всі магазини будуть закриті протягом п’яти днів. У суботу, 3 квітня, можуть відкритися тільки продуктові.

Будь-який громадянин Німеччини, який відпочиває за кордоном, повинен буде пройти тестування перед поверненням в країну.

В регіонах, де індекс заражень за тиждень перевищує 100 на 100 тисяч осіб, можуть посилити обмеження соціальних контактів, ввести обмеження на вихід з дому, а також зобов’язати носити медичні маски в особистих автомобілях.