Про це вона повідомила після переговорів з урядами федеральних земель ФРН, повідомляє телеканал Deutsche Welle.
Зокрема, Меркель уточнила, що обмеження особливо посилять на час великодніх свят – в цей час магазини, в тому числі продуктові, в повинні будуть закритися.
Це оголошення влада зробила якраз перед тим, як уряди федеральних земель погодилися почати процес поступового зняття деяких обмежень.
Поряд з продовженням теперішніх заходів – таких, як закриття культурних, розважальних і спортивних об’єктів, в пасхальний період будуть застосовуватися більш жорсткі обмеження.
Церквам буде запропоновано провести онлайн служби, присвячені святу Великодня.
Дозволені зустрічі до п’яти осіб з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років.
Центри тестування і вакцинації можуть залишатися відкритими.
Будуть заборонені публічні збори.
Практично всі магазини будуть закриті протягом п’яти днів. У суботу, 3 квітня, можуть відкритися тільки продуктові.
Будь-який громадянин Німеччини, який відпочиває за кордоном, повинен буде пройти тестування перед поверненням в країну.
В регіонах, де індекс заражень за тиждень перевищує 100 на 100 тисяч осіб, можуть посилити обмеження соціальних контактів, ввести обмеження на вихід з дому, а також зобов’язати носити медичні маски в особистих автомобілях.
- Жорсткий локдаун діє в Німеччині з 16 грудня 2020 року, весь цей час його продовжували та доповнювали новими обмеженнями.