Адміністрація президента США Джо Байдена зробила кілька безуспішних спроб у лютому зв'язатися з владою Північної Кореї.

Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Влада США намагалися зв’язатися з КНДР по декількох каналах, починаючи з середини лютого.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена на умовах анонімності повідомив Reuters, що США готують міжвідомчий огляд своєї політики щодо КНДР.

Адміністрація Байдена досі проявляла обережність в публічному описі свого підходу до Північної Кореї, заявляючи, що проводить всеосяжний огляд політики після безпрецедентної взаємодії колишнього президента Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Зусилля Трампа не змогли переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї.

Представник адміністрації Байдена заявив, що, по всій видимості, між США і Північною Кореєю не велося активного діалогу понад рік, в тому числі в кінці правління Трампа, попри численні спроби Сполучених Штатів.

Офіційний представник США відмовився робити припущення про те, як мовчання з боку Пхеньяна вплине на огляд політики адміністрації Байдена щодо Північної Кореї, який, як очікується, буде завершено в найближчі тижні.

Як пише агентство, розкриття раніше невідомих спроб переговорів підіймає питання про те, як Байден буде розв’язувати проблеми напруженості з Пхеньяном через його програми з ядерної зброї та балістичних ракет.

Це також додає новий погляд на візит головного дипломата і міністра оборони США в Південну Корею і Японію наступного тижня, де, як очікується, одним з головних пунктів порядку денного буде заклопотаність з приводу ядерного арсеналу Північної Кореї.