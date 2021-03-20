Про це повідомили на сайті Білого дому.

Вітання Байдена – свідчення того, що він вітає представників усіх національностей, які проживають на території США і поважає їх культури й традиції.

“Весна – вічний символ оновлення та відродження, світло і надія наповнюють серця людей від Сполучених Штатів до Ірану, Центральної Азії, Кавказу, Близького Сходу і Європи”, – зазначив Байден.

Він вказав, що з приводу Навруза в Білому домі накриють святковий стіл (Хафт Сін).

“У цьому році, можливо, більше, ніж будь-коли, це послання вкрай необхідне. Після всього нашого болю і втрат нам нагадують, що попереду нас чекають кращі дні і що ми всі повинні працювати разом, щоб досягти спільного майбутнього, заснованого на світі , процвітанні і розумінні “, – заявив Байден.

На сайті Держдепартаменту опублікували привітання держсекретаря Ентоні Блінкена зі святом. Він адресував найкращі побажання в зв’язку зі святкуванням Навруза всім людям, які святкують цю урочисту подію.

“Навруз, перший день весни – час для того, щоб зібратися з сім’єю і друзями, насолодитися стравами і частуваннями, що втілюють солодкість життя, і поміркувати про минулому році, чекаючи благословення на майбутнє. Неможливість проводити час з близькими людьми – лише одна з багатьох проблем , з якими ми всі зіткнулися в результаті пандемії. Нехай дух відродження та оновлення, властивий Наврузу, приведе нас всіх до кращих днів”, – йдеться в привітанні Блінкена.

Довідка. Навруз – свято приходу весни за астрономічним сонячним календарем у іранських і тюркських народів. Навруз є національною традицією, яка не має прямого відношення до ісламських звичаїв. 30 вересня 2009 року Навруз було введено ЮНЕСКО до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства, з цього часу 21 березня оголошено як Міжнародний день Навруз.