Мільярдер, власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович став громадянином Португалії. Також він має російський та ізраїльський паспорти.

Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.

Прессекретар Абрамовича підтвердив повідомлення португальської газети Publico у суботу, в якій посилається на документи міністерства юстиції, згідно з якими бізнесмен російського походження отримав португальське громадянство 30 квітня.

Справа Абрамовича ґрунтувалася на португальському законі, який пропонував набуття громадянства нащадкам сефардських євреїв, які були вигнані з Піренейського півострова під час середньовічної інквізиції.

Тисячі ізраїльських євреїв отримали португальське громадянство з моменту прийняття закону у 2015 році.

Як повідомляє інформаційний портал Єврейської громади Порту Mazal, Абрамович пожертвував гроші на проєкти вшанування спадщини португальських євреїв-сефардів у німецькому місті Гамбург.

Історія сефардських євреїв у Росії маловідома, хоча Абрамович є поширеним прізвищем єврейського походження.

Роман Абрамович заробив свій статок, який зараз оцінюється у 14,3 мільярда доларів, за даними Forbes, на російській нафтовій промисловості у 1990-х роках і купив футбольний клуб “Челсі” у 2003 році. Він обіймав посаду регіонального губернатора в Росії з 2000 по 2008 рік, а у 2018 році отримав громадянство Ізраїлю.