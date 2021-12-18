Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.
Прессекретар Абрамовича підтвердив повідомлення португальської газети Publico у суботу, в якій посилається на документи міністерства юстиції, згідно з якими бізнесмен російського походження отримав португальське громадянство 30 квітня.
Справа Абрамовича ґрунтувалася на португальському законі, який пропонував набуття громадянства нащадкам сефардських євреїв, які були вигнані з Піренейського півострова під час середньовічної інквізиції.
Тисячі ізраїльських євреїв отримали португальське громадянство з моменту прийняття закону у 2015 році.
Як повідомляє інформаційний портал Єврейської громади Порту Mazal, Абрамович пожертвував гроші на проєкти вшанування спадщини португальських євреїв-сефардів у німецькому місті Гамбург.
Історія сефардських євреїв у Росії маловідома, хоча Абрамович є поширеним прізвищем єврейського походження.
Роман Абрамович заробив свій статок, який зараз оцінюється у 14,3 мільярда доларів, за даними Forbes, на російській нафтовій промисловості у 1990-х роках і купив футбольний клуб “Челсі” у 2003 році. Він обіймав посаду регіонального губернатора в Росії з 2000 по 2008 рік, а у 2018 році отримав громадянство Ізраїлю.
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