Власник Tinder Match Group заявив, що покине Росію до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини. Таким чином Tinder стане однією з багатьох західних фірм, які покинули компанію після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

У щорічному звіті компанії зазначається, що вона прагне “захищати права людини”.

“Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року”, – мовиться у звіті.

Багато провайдерів цифрових послуг із невеликою кількістю співробітників у Росії, як-от Spotify і Netflix, припинили роботу незабаром після того, як розпочалась повномаштабна російсько-українська війна.

Match, бренди якого включають програми для знайомств, такі як Tinder, Hinge і PlentyOfFish, зробили кілька публічних заяв про свою діяльність у Росії, однак у березні 2022 року зазначили її негативний вплив на свій європейський бізнес.

Акціонер Match Friends Fiduciary Corp сказав, що Match подала приклад для інших, пов’язавши своє рішення з ризиками для прав людини, з якими стикається український народ.

Європейське поліцейське агентство Європол у вересні заявило, що додатки для знайомств були серед онлайн-платформ, які “захоплювали” особи з метою торгівлі людьми, привернувши увагу до тяжкого становища українських біженців.

Джефф Перкінс, виконавчий директор Friends Fiduciary, сказав Reuters, що бізнес, який торгує на довірі, мав вагомі причини вийти з Росії:

“Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави”.