Про це йдеться у повідомлені пресслужби Миколаївської обласної прокуратури.

У відомстві наголосили, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство встановило, що вночі 13 жовтня російські окупанти завдали масований ракетний удар по Миколаєву.

Одна із ракет поцілила у житлову 5-поверхівку, внаслідок чого було зруйновано два верхніх поверхи будинку та пошкоджено автівки поруч.

Інша російська ракета поцілила влучила у будівлю рятувальної станції Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України. Загинув співробітник, який перебував на добовому чергуванні.

Загалом на даний час відомо, що внаслідок обстрілу загинуло троє мирних осіб.