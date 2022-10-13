Про це йдеться у повідомлені пресслужби Миколаївської обласної прокуратури.
У відомстві наголосили, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Слідство встановило, що вночі 13 жовтня російські окупанти завдали масований ракетний удар по Миколаєву.
Одна із ракет поцілила у житлову 5-поверхівку, внаслідок чого було зруйновано два верхніх поверхи будинку та пошкоджено автівки поруч.
Інша російська ракета поцілила влучила у будівлю рятувальної станції Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України. Загинув співробітник, який перебував на добовому чергуванні.
Загалом на даний час відомо, що внаслідок обстрілу загинуло троє мирних осіб.
- В ніч на 13 жовтня українські захисники збили 6 іранських дронів-камікадзе типу “Shahed-136” над Півднем України.