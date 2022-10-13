В ніч на 13 жовтня українські захисники збили 6 іранських дронів-камікадзе типу "Shahed-136" над Півднем України.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України над Одеською областю збили чотири ворожих дронів-камікадзе “Shahed-136”, а над Миколаївською областю — два.

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ДОВІДКА. “Shahed-136” – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.