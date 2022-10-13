Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України над Одеською областю збили чотири ворожих дронів-камікадзе “Shahed-136”, а над Миколаївською областю — два.
ДОВІДКА. “Shahed-136” – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.
Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.
- Окупанти привезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонської області та Криму для запусків дронів-камікадзе “Shahed-136”.
- Російські загарбники атакували Вінницьку область двома дронами-камікадзе, проте українські сили протиповітряної оборони ліквідували їх.
- 12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил України. Льотчик успішно катапультувався, він виконав бойове завдання зі знищення ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над Вінниччиною.