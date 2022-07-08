Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у своєму Telegram-каналі.

7 липня окупанти обстріляли місто Миколаїв. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на відкритих територіях.

Окрім цього, під обстрілом місто Миколаїв опинилось і вранці, 8 липня. Поки що наслідки обстрілів встановлюються.

Під обстрілами опинився і Баштанський район. Зокрема внаслідок обстрілу Березнегуватської громади відбулось займання відкритої території.

Також зранку, 8 липня, з 06:45 відбуваються обстріли смт Березнегувате. За попередньою інформацією є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень ще встановлюється.

7 липня росіяни також обстріляли селище Березнегувате, с. Маломихайлівське та с. Станція Березнегувате Березнегуватської громади, попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень ще встановлюється.

Ввечері, 7 липня, близько 20:00 вогонь відкрили по Широківській громаді. Влучання були по відкритих територіях та на території фермерського господарства. Потерпілих немає. Близько 24:00 та 07:00 ранку були обстріли переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого відбулися займання полів. Потерпілих немає.

Під обстрілами опинився і Миколаївський район. Унаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло двоє осіб. Інформація щодо пошкоджень встановлюється.

Також 7 липня, внаслідок ворожих обстрілів у Галицинівській громаді, у СВТ “Бірюза” сталась пожежа дачного будинку.

7 липня, у селищі Полігон Шевченківської громади внаслідок потрапляння уламків боєприпасів відбулось займання сухої трави на відкритій території колишньої ферми.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.