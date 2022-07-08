Протягом четверга, 7липня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 6 мирних мешканців. Ще 21 особа отримала поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, внаслідок ворожих обстрілів загинули мешканці таких населених пунктів Донеччини як Краматорськ, Слов’янськ, Авдіївка, Сіверськ, Покровськ та Орлівка.

Ще 21 мешканець Донецької області отримав поранення.

Кириленко також наголосив, що зараз неможливо встановити кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі.

Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 583 особи, поранення отримали – 1517 (без урахування жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі).