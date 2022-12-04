Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його слова, через удари було пошкоджено дорожнє покриття та транспортну інфраструктуру. 

Для ударів росіяни застосовували ракети С-300. Власлідок цього пошкоджено вікна та дахи в п’ятиприватних будинках Шевченківської громади.

Фото: Олег Синєгубов

Ще росіяни запустили ракети близько 3 години по смт Шевченкове. Інформації стосовно постраждалих не надходило. 

Також росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також по Ізюмщині. Постраждалих немає.

Глава ОВА додав, що місцева влада і волонтери продовжують добровільну евакуацію жителів через інтенсивність обстрілів.

Фото: Олег Синєгубов