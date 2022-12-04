Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його слова, через удари було пошкоджено дорожнє покриття та транспортну інфраструктуру.
Для ударів росіяни застосовували ракети С-300. Власлідок цього пошкоджено вікна та дахи в п’ятиприватних будинках Шевченківської громади.
Ще росіяни запустили ракети близько 3 години по смт Шевченкове. Інформації стосовно постраждалих не надходило.
Також росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також по Ізюмщині. Постраждалих немає.
Глава ОВА додав, що місцева влада і волонтери продовжують добровільну евакуацію жителів через інтенсивність обстрілів.
- На тимчасово окупованих територіях, зокрема Херсонської та Запорізької областей, російські загарбники обкрадають українських жителів і шантажем змушують їх відправляти своїх дітей навчатися за російською програмою.