Після пожежі на Донбасі тліють бліндажі. Під час розбирання згорілих конструкцій виявили тіла двох військових, третій постраждалий військовий загинув в лікарні.

Про це повідомили у 58-ій окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.

“Сьогодні, 22 лютого, під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер”, — інформує бригада.

Імена загиблих наразі невідомі — ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи.

За цим фактом було розпочато перевірку службою правопорядку ЗС України, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зауважимо, що вдень 22 лютого питання щодо загиблих та пораненого на Донбасі внаслідок пожежі порушували на пресконференції міністра оборони Андрія Тарана та головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Журналісти питали, чому не було офіційних повідомлень про пожежу та загиблих, якщо пожежа сталася ще в ніч на 20 лютого. Хомчак заявив, що утримуватиметься від заяви до появи перевірених фактів.

“Якщо ви про тих, що в результаті пожежі… Коли будуть загиблі, тоді буде повідомлення. Досі ще гасять заглиблені бліндажі, ніяк не можуть туди розкрити і дістатися”, — сказав він.

Хомчак також переконував, що жодної втрати під час війни не було приховано, оскільки втаїти загибель військового фактично неможливо.