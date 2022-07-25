Про це повідомив голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов.
Росіяни вдарили по цивільних об’єктах, а саме по школі та будинку культури. В одному з приміщень перебували місцеві жителі. Рятувальники врятували трьох осіб.
За даними обласної прокуратури, ракетний обстріл стався близько третьої години ранку. Отримала поранення 46-річна жінка. Додатково не йшлося в якому стані вона перебуває.
Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці події. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, розпочалася сто п’ятдесят друга доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС.
- 24 липня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі чотири крилаті ракети типу “Калібр”, котрі росіяни випустили у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря.