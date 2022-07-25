Про це повідомив голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов.

Росіяни вдарили по цивільних об’єктах, а саме по школі та будинку культури. В одному з приміщень перебували місцеві жителі. Рятувальники врятували трьох осіб.

За даними обласної прокуратури, ракетний обстріл стався близько третьої години ранку. Отримала поранення 46-річна жінка. Додатково не йшлося в якому стані вона перебуває.

Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці події. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).