Про це повідомило Reuters.

За словами голови НАК “Нафтогаз України” Олексія Чернишова, галузь зазнала серйозних обстрілів.

“Ми всі розуміємо, що енергія – це ще одна зброя… І ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу”, – повідомив він.

Олексій Чернишов наголосив, що у 700 млн доларів збитків оцінюється втрата потужностей з видобутку газу.

“У нас розпочався опалювальний сезон — ми думаємо, що він буде найважчим за всю історію”, – додав голова “Нафтогазу”.