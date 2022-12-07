Про це повідомило Reuters.
За словами голови НАК “Нафтогаз України” Олексія Чернишова, галузь зазнала серйозних обстрілів.
“Ми всі розуміємо, що енергія – це ще одна зброя… І ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу”, – повідомив він.
Олексій Чернишов наголосив, що у 700 млн доларів збитків оцінюється втрата потужностей з видобутку газу.
“У нас розпочався опалювальний сезон — ми думаємо, що він буде найважчим за всю історію”, – додав голова “Нафтогазу”.
Також він зазначив, що одним з його пріоритетів є уникнення дефолту “Нафтогазу”.
- У листопаді уряд Норвегії підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про надання фінансування на суму 2 мільярди норвезьких крон. Кошти спрямують для допомоги Україні у закупівлях природного газу протягом зими.