Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, люди отримали поранення в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 309 та поранили 2 863 жителі Донеччини.

Кириленко наголосив, що ці дані – без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області.